Akhisar CHP Kadın Kolları Yeni Başkanı Belli Oldu

Akhisar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü ana kademe ve gençlik kolları kongresinden sonra ilçe kadın kolları kongresini de gerçekleştirdi. Akhisar CHP Kadın Kolları Başkanlığına seçime tek aday olarak giren Ruhan Tatlıdil seçildi.



Akhisar CHP İlçe lokalinde gerçekleştirilen kongreye Manisa CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, Akhisar CHP İlçe Başkanı İsmail Fikirli, eski Başkan İsmail Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar CHP Kadın Kolları üyeleri katıldı.



Önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Sevil Büyükyazgan yaptığı konuşmada, "CHP'yi hep beraber elele çalışarak daha ileriye götüreceğiz" diyerek eski Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerine ve tüm partili kadınlara teşekkür edip yeni yönetime başarılar diledi



Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Ruhan Tatlıdil ise şunları söyledi: "Yolumuza bundan sonra parçalanmadan bir bütün olarak devam etmeliyiz. Bunun içinde partililer birbirimize danışmalı sürekli dirsek teması halinde olup sıkı sıkı birbirimize sarılmalıyız. Ötekileştirmeden, olumsuz eleştirmeden, parçalanmadan devam etmeliyiz. Çok çalışmalıyız. Başarmalıyız. Çok çalışacağız. Teşkilatımızı güçlendireceğiz. Bu gün ülkemizin içinde bulunduğu ortamda biz kadınlara her yönden daha çok ihtiyaç vardır. Birlik içinde el ele başaracağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." - MANİSA