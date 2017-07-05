Akhisar Belediyesqor'da Yeniler Umut Dağıttı

SÜPER Lig'de 6'ncı sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisar Belediyespor'da çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yeşil siyahlı ekibin 2 yeni transferi Alperen Babacan ile Eray Ataseven, zorlu maraton öncesi umutlu mesajlar verdi.



Denizlispor'dan alınan Alperen, çok sıcak bir ortamla karşılaştığını belirtirken şunları söyledi:



"Geçen sezon Süper Lig'de başarılı olmuş bir ekibe geldiğimin farkındayım. Arkadaşlarımla birlikte bu sezon takımı daha iyi yerlere taşımak için çaba göstereceğiz. Burada çok iyi bir arkadaşlık havası var. Yeni sezonda en önemli kozumuz yine takım ruhu olacak."



Balıkesirspor'dan transfer edilen Eray ise, "Tek amacım Akhisar Belediyespor'un başarısına katkıda bulunmak. Umarım benim hedeflerimle kulübün hedefleri aynı noktada buluşur ve bu takımı çok daha iyi yerlere getiririz" dedi.



Bu arada geçen yıl aldığı ücretin iki katını talep eden Ricardo Vaz Te'yi gözden çıkaran yönetim, Eskişehirspor'dan ayrılan Ofoedu ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı Nijeryalı futbolcunun teklife olumlu yanıt verdiği, ekonomik konularda anlaşma sağlanması halinde imza atabileceği öğrenildi.



Diğer yandan geçen sezon Porto'dan kiralanan Miguel Lopes ile her konuda anlaşan yönetim, sözleşme imzalamak için Portekizli futbolcunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor.



- Akhisar