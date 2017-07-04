Akhisar Belediyespor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

MANİSA (AA) – Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü.



Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, antrenmanı yarı sahada minyatür kale maçla tamamladı.



Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferleri Eray Ataseven ile Alperen Babacan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Akhisar temsilcisine geldiği için mutluluk duyduğunu aktaran Eray Ataseven, takımın geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiğini kaydederek, "Akhisar Belediyespor'u daha iyi yerlere taşıyabilmek için buraya geldik. İnşallah Akhisar Belediyespor ile bizim hedeflerimiz birleşir ve daha iyi yerlere geliriz. Transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Alperen Babacan ise kulübünün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, "Ne kadar güzel bir kulübe geldiğimin farkındayım. Pazar günü Erzurum kampına başlayacağız. Orada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Geçen sezon ligi çok iyi bir yerde bitirdi. İnşallah bu sene takım daha iyi yerlere gelir. Takımda arkadaşlık çok güzel, herkes bundan bahsediyor. Takımdaki arkadaşlık havasından memnunum." ifadelerini kullandı.