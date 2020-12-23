Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
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Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor

23.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:00

Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar-Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan yolların düzenlenmesini sürdürüyor.

Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor

MANİSA - Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar-Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan yolların düzenlenmesini sürdürüyor. Akhisar Belediyesi'nin yaptığı yol çalışmaları ile 19 kırsal mahallenin ulaşım mağduriyeti ortadan kalktı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar-Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan Dayıoğlu ile Medar arasındaki bağlantı yolunu baştan sona yenileyerek ulaşıma hazır hale getirdikten sonra, Bekirler Mahallesi yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtardan teşekkür

Akhisar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yol çalışmaları sayesinde mağduriyetlerinin ortadan kalkacağını ifade eden Bekirler Mahallesi Muhtarı Fuat Kabayel, "Zeytinliova Mahallesi yolunun kapanmasının ardından alternatif olarak bu arazi yolunu kullanan vatandaşlarımız oldukça çile çekiyordu. Ama şu anda iyi olacak. Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu hemen ekiplerini yolladı. Günlerdir devam eden yoğun bir çalışma var burada. Zeytinliova güzergahına giden tüm vatandaşlar bu yolu kullanıyor. Yolun tamamlanması ardından vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Belediye Başkanımıza ve Akhisar Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeli Atakan Yerlikaya, "Belediye Başkanımız Besim Dutlulu talimatları doğrultusunda kapatılan Zeytinliova Mahallesi ile çevredeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Dayıoğlu ile Medar Mahallesi arasındaki 4 kilometrelik yolu tamamladık. Şu anda Zeytinliova yolunun kapanması ile diğer mahallelerimizin alternatif yol olarak kullandığı Akhisar merkezi ile Bekirler Mahallesini birbirine bağlayan yaklaşık 3 kilometrelik arazi yolunun çalışmalarını yapıyoruz. Yol üzerine dolgu malzemelerimizi serdik. Ardından bay-pas malzemesi ile tekrardan üzerine ikinci bir işlem yapacağız. Alternatif olarak kullanılan yolda yoğun araç trafiği yaşanıyordu. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın ulaşım mağduriyeti yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Alternatif yolu kullanan sürücüler ise Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya duyarlılığı için teşekkür ederek, Akhisar Belediyesi'nin çalışmalarının ardından mağduriyetlerinin ortadan kalktığını ifade etti.

Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor
Akhisar Belediyesi ulaşım mağduriyetini ortadan kaldırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ

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