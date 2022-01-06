Akhisar Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Başkan Dutlulu, belediyeden destek ve yardım isteyen tüm okullara karşılıksız yardım ettiklerini belirterek, eğitime yapılan yardım ve yatırımların aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Eğitime verdiği desteklerle adından söz ettiren Akhisar Belediyesi, kırsal ve merkezde bulunan okullarda, öğrencilerin daha sağlıklı eğitim almasını sağlamak ve fiziki ortamlarını iyileştirmek amacıyla ilk olarak bakım ve onarım desteği verdi. Okulların dış ve iç cephelerinin boyanması, bahçe düzenlenmesi, spor alanlarının düzenlenmesi, geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesi gibi çalışmalarda bulunan belediye birimleri, çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Pandemi sürecinde öğrencilerin daha steril bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilçede bulunan tüm okulları düzenli olarak dezenfekte eden Akhisar Belediyesi, bu süreçte eğitimin aksamaması, öğrencilerin mağdur olmaması için seferber oldu ve 145 öğrenciye online eğitim için tablet ve 11.579 öğrenciye 4 GB ücretsiz internet hizmeti verdi.

KIRTASİYE ÇEKİ İLE İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Bunların yanı sıra ilçedeki sosyo-ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla, 1800 öğrenciye içerisinde bir miktar para bulunan ve sadece kentteki kırtasiyelerde geçerli 'Kırtasiye Çeki' yardımında bulunan Akhisar Belediyesi hem öğrencilere destek olurken hem de pandemi sebebiyle işleri durma noktasına gelen kentteki kırtasiye işletmelerine de destek oldu. Bu proje sayesinde birçok öğrenci okul ihtiyaçlarını bu sayede karşıladı.

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

Akhisar'da yaklaşık 220 yıl önce ilk çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılan ve 2013 yılında Akhisar Belediyesi tarafından restore edilen Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Okuma Salonu, 6 yıl atıl durmasının ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından yeniden Akhisarlı çocukların hizmetine sunuldu.

ÖĞRENCİLER ETÜT MERKEZİNİ SEVDİ

Genç nesiller için hizmetlerini aralıksız sürdüren Başkan Besim Dutlulu, orta öğretim ve lise öğrencilerinin derslerine ve sınavlara çalışabileceği Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi hizmete açıldı. 1 buçuk yıldır kentteki binlerce öğrenciye hizmet eden etüt merkezi, gençlerin uğrak noktası oldu.

Bunların yanı sıra belediye ekipleri kent genelindeki okullara 78 bank, 3 piknik masası ve 145 çöp kovası ve her okula maske atık kutusu ile pedallı dezenfektan aracı yerleştirildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köylerde bulunan okullarımıza boya, inşaat, sıhhi tesisat, bakım malzemeleri desteğinde bulunulurken Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tüm okul bahçelerinin temizlik ve yabani ot temizleme çalışmaları yapıldı.

Akhisar Belediyesi bünyesinde bulunan demirhane atölyesinde üretilen basketbol potası, voleybol direkleri ve minyatür kalelerin, ihtiyacı olan tüm okullara belediye ekiplerince montaj yapıldığını belirten Akhisar Belediyesi, okulların kantin, kapalı alan, bahçe düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.

BİSİKLET YOLU VE TRAFİK EĞİTİM PARKINA ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT

Öğrencilerin sıklıkla kullandığı okullar yolu bölgesine Akhisar'ın ilk bisiklet yolunu kazandırdıklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, bu sayede öğrencilerin okula ulaşımlarını daha güvenli yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Alanı içerisinde hizmete başlayan Akhisar Belediyesi Bisiklet ve Trafik Eğitim Parkı'na öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dutlulu, bu parkta ilköğretim öğrencilerinin hem bisiklet sürmeyi öğrendiğini hem de trafik eğitimlerini alarak eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

"GENÇ NESİLLERİMİZ VE ONLARIN EĞİTİMİ HER ZAMAN BİZİM ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA OLACAK"

"Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak genç nesillerimiz ve onların eğitimi her zaman bizim önceliklerimiz arasında olacak" diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadelere yer verdi: "Gençlerimizin sağlıklı bir ortamda derslerine çalışabilmelerine yardımcı olmak için Akhisar Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdürüyoruz. En güzel yatırımın geleceğimiz olan gençlerimize olan yatırımdır düşüncesiyle eğitim alanındaki hizmetlerimizi de sürdüreceğiz. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim, biz de onlara bir nebze destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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