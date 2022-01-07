Akhisar Belediyesi dört koldan çalışmalarına devam ediyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi ekiplerinin sahada dört koldan çalışmalarına devam ettiğini aktaran Başkan Dutlulu, yol sorunlarını bitirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

250 BİN M2 SICAK 185 BİN M2 SOĞUK ASFALT ATILDI

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2 buçuk yılda 250 bin metrekare sıcak asfalt ve 185 bin metrekare soğuk asfalt çalışmasının yanı sıra, kent genelinde toplam 72 bin 600 metrekare alanda da parke taş kaplama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, kurdukları özel ekipler ile altyapı sonucu bozulan yolların onarımını da yaptıklarını ifade etti. Akhisar'da yol sorununu bitirmek için tüm güçleriyle gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediyemize yıllar sonra ilk defa kazandırdığımız finisher iş makinemizle, yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Elektrik, internet ve doğalgaz gibi firmaların altyapı çalışmaları sonucu bozulan yollarımıza da kurduğumuz ekiplerle hızlı şekilde müdahale etmeye başladık. Bütçemizin önemli bir bölümünü yollarımızı daha güzel bir hale getirmek için ayırdık. Halkımız merak etmesin, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yıllar sonra mahallelerinin asfaltla buluştuğunu söyleyen vatandaşlar, Akhisar Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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