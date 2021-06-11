Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret

Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eski Spor Genel Müdürü ve Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Eski Spor Genel Müdürü ve Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Erzurum'da bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası bugün Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Pisti'nde başlayacak.

Zorlu yarışlar öncesinde Erzurum'a gelen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ile eski Spor Genel Müdürü ve Kastamonu Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları öncesinde sporcular açısından son viraj olarak görülen Erzurum yarışları öncesinde nefeslerin tutulduğuna işaret eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, birkaç ülke ile bazı sporcuların Covid-19 nedeniyle yarışlara katılamayacağını belirtti. Çintimar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yarışlara 8 ülkeden 100'den fazla atlet katılacağının altını çizdi.

Türk sporcuların Tokyo'da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum'da netleştirmek için piste çıkacaklarını belirten Çintimar, "Yüksek rakımda yer aldığı için sprint branşlarında elverişli koşullar sağlayan Erzurum'da, geçtiğimiz yıllarda 100 metre de dahil olmak üzere birçok Türkiye rekoru kırılmıştı. Yarışmalarda Millilerin bu yılki ana hedef, aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası'na da dahil olan 4x100 ve 4x400 metre branşlarında Olimpiyat kotasını elde etmek olacak. İnanıyorum ki, 20'ye yakın atletimiz Olimpiyat vizesi alacak" dedi.

Eski Spor Genel Müdürü ve Kastamonu Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in davetlisi olarak Erzurum'a geldiklerini belirterek, "Feridun Fazıl Özsoy da bu şehirdeki dostlarımızdan birisi kendisini DAGC'de ziyaret ederek hasret giderdik. 2021 UNIVERSIADE döneminde burada çok güzel günler geçirdik. Şimdi de Erzurum'da tesisleri gezerek o günleri yad ettik" diye konuştu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da, Akgül ve Çintimar'ın ziyaretlerinden bir hayli memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan atletizm yarışlarına katılan sporculara ve ülkelere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Rıza Çalımbay Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akgül ve Çintimar'dan DAGC'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:31:04. #1.16#

title