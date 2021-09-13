Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk ders heyecanı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ders Açılış Töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, temel tıp eğitiminin çok önemli olduğunu ve sağlam bir temeli atılması gerektiğini söyledi.

İnsan biyolojisi hakkında bilinmeyen çok şey olduğunu dile getiren Özkan, "Tıp sadece hasta tedavisi değil. Diyabet, kanser, SMA, alzheimer gibi hastalıklara gen tedavileri ile siz çare üreteceksiniz. Ama bunun tek bir yolu var çok okumak, araştırmak, merak etmek, bilinmeyenleri fark ederek tezler üretmek. Aziz Sancar, Gazi Yaşargil, Ömer Özkan, Uğur Şahin hiç biri sizden farklı değildi. Sadece merak ettiler, çok çalıştılar, pes etmediler ve meraklarının üzerine gittiler. Bilgi güçtür ve hepiniz çok güçlüsünüz lütfen bu gücü kullanın ve gururumuz olun." diye konuştu

Programda ayrıca birinci dönem öğrencilerine Doç. Dr. Havva Serap Toru tarafından Toplumsal Destek Projesi tanıtıldı.