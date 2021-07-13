Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı
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Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, öğretim üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Özkan, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Gerontoloji alanında yapılan çalışmalarının önemine değinen Özkan, şöyle konuştu:

"Yaşamımızdaki en değerli varlıklarımız büyüklerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışacak olan siz gerontologlarımız, çok özel ve kıymetli bir mesleğe sahipsiniz. Sağlık alanındaki olağanüstü gelişmeler ile dünya çapında ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusu her geçen gün artmaktadır. Bu da mesleğinize her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulacağını ve geleceğin dünyasında gerontologların vazgeçilmez bir yeri olacağını göstermektedir. Yaşlı bireylerin hayatlarını daha rahat yaşanabilir bir hale getirecek ve problemlerine çözümler üretebilecek siz gerontologların sorumluluğu büyük."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aygen Yılmaz da üniversitenin gerontoloji bölümünün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini belirterek öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan önderliğinde meslek yeminlerini etti.

Belçika Luca Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berten D'Hollander, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atahan Kaya'nın konser verdiği etkinlik öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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