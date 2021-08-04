Akdeniz Üniversitesi'nden gelen turistler Arslantepe Höyüğü'ne hayran kaldı
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Akdeniz Üniversitesi'nden gelen turistler Arslantepe Höyüğü'ne hayran kaldı

Akdeniz Üniversitesi'nden gelen turistler Arslantepe Höyüğü'ne hayran kaldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya tarihinde önemli bir değere sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Arslantepe Höyüğü turistlerin ilgi odağı oldu.

Dünyanın bilinen ilk kerpiç sarayına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Arslantepe Höyüğü'nün 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesiyle birlikte ilk turist kafilesi Akdeniz Üniversite'nden geldi. Akdeniz Üniversitesi bölüm başkanları, öğretim görevlileri ve Akdeniz Üniversitesi çalışanları, Arslantepe Höyüğü ziyaretinden son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Ziyaretçiler, Arslantepe'nin tarihte çok büyük bir öneme sahip olmasının, UNESCO Dünya Kültür listesine girmesinin kendileri için merak uyandırdığını ve ekip olarak bire bir gözlemlemek için geldiklerini söylediler.

Arslantepe Höyüğü'nün ardından Gastronomi Malatya Mutfağını da gezen ekibe İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliğinden Dr. Hülya Bingöl ve Malatya Büyükşehir Belediye çalışanları eşlik ettiler. Malatya'nın her bir köşesinde büyük değişimler ve gelişmeler olduğunu belirtenturist kafilesi, her gezdikleri bölgede de gerek çevre gerekse sokak aralarında temizliğin üst seviyede olmasından dolayı da bir şaşkınlık yaşadıklarını vurguladılar. Turist heyeti gün boyunca sırasıyla Arslantepe Höyüğü, Kent Müzesi, Gastronomi Merkezi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Şire Pazarı Kervansaray, Sanat Sokağı ve şehir merkezini gezdiler.

Kaynak: Bültenler

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