Akdeniz'in derinliklerindeki geminin içine giren dalgıçlar gördüklerine inanamadı! Hazine topla topla bitmedi - Haberler
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Akdeniz'in derinliklerindeki geminin içine giren dalgıçlar gördüklerine inanamadı! Hazine topla topla bitmedi

Xinhua - Haberler | Dünya

İsrailli deniz arkeologları, Akdeniz'deki iki antik gemi enkazına girdiklerinde gözlerine inanamadı. Batık geminin içinde yüzlerce Roma gümüşü ve bronz sikkesi ile Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen 500'den fazla gümüş sikke, figürler, çanlar ve seramikler bulundu. Bir yüzük üzerinde İsa'nın Hristiyanlıktaki en erken tasvirlerinden biri olan "İyi Çoban" imgesinin bulunması ise heyecan yarattı.

Akdeniz sularında araştırma gerçekleştiren bilim insanları, çok önemli bir keşfe imza attı. İsrail Eski Eserler İdaresi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre İsrailli deniz arkeologları, Akdeniz'deki iki antik gemi enkazında nadir hazineler keşfetti.

Açıklamada, gemilerin büyük ihtimalle Roma ve Memlük dönemlerinde birbirini takiben gerçekleşen fırtınalarda battığı kaydedildi. Gemilerin yükleri ve kalıntılar, antik liman kenti Kayserya kıyılarının açığında, yaklaşık dört metre derinliğe yayılmış halde bulundu.

Akdeniz'deki gemi enkazında keşfedilen hazineler gün ışığına çıktı

Arkeolojik eserler arasında yüzlerce gümüş ve bronz sikke, Roma İmparatorluğu'nun hükümdarlığını simgeleyen kartal şekilli bronz bir heykel ve komik maskeli bir Roma komedyeni heykeli de bulunuyor. Kazı ekibi, aynı zamanda kötü ruhları kovması amaçlanan bronz çanlar ve toprak kaplar da keşfetti.

Akdeniz'deki gemi enkazında keşfedilen hazineler gün ışığına çıktı

Sualtındaki kalıntılar arasında, üzerinde lir isimli müzik aletini gösteren bir oyma bulunan yüzük için hazırlanmış kırmızı bir değerli taş ile üzerinde yeşil bir değerli taş bulunan kalın ve sekizgen bir altın yüzük de yer alıyor. Araştırmacılar bunun, İsa'nın Hristiyanlıktaki en erken tasvirlerinden biri olan "İyi Çoban" imgelerinden biri olduğunu söyledi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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