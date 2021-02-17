Akdeniz'de dev dalgalar nedeniyle gemiler demir attı

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve fırtınayla birlikte denizde 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Akdeniz'de sefer yapan gemiler koya demir attı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle Akdeniz'de 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu. İki gemi, dev dalgalar nedeniyle Anamur Koyu'na demirledi.İlçede yaşayan Zehra Demir, gemilerin dün akşamdan bu yana dalgalardan dolayı seferlerine devam edemediğini belirterek, "Gemiler genelde rüzgar olduğu zaman bu koya demirleyip, 2-3 gün sonra rüzgar kesilince yoluna devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL