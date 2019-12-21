Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathesi'nin verilerine göre, Girit Adası açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 24.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

21.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:18
Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaiçi Üniversitesi 'nün aktardığı bilgiye göre, Girit Adası açıklarında saat 19.11'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 24.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DENİZLİ DE SALLANDI

Öte yandan, gün içerisinde Denizli'de saat 15.04 sularında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Bozkurt ilçesi olan deprem, yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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: Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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