Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathesi'nin verilerine göre, Girit Adası açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 24.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Boğaiçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Girit Adası açıklarında saat 19.11'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 24.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
DENİZLİ DE SALLANDI
Öte yandan, gün içerisinde Denizli'de saat 15.04 sularında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Bozkurt ilçesi olan deprem, yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.