Adanalı balıkçılar gözlerine inanamadı! 15 metrelik oluklu balina kamerada
Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.
Adana'nın Karataş İlçesi'nde ki balıkçılar dün denizde 16 kilometre açıldıklarında yanlarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü. Teknede bulunan Fatih Kaymaz hemen cep telefonuyla balinayı çekmeye başladı.
"TEKNEYE VURMASIN DELER"
Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle aynı hizada yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların, "Tekneye vurmasın deler" demesi dikkat çekti.
YOLUNU KAYBEDEREK GELMİŞ
Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesindeki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini ancak Akdeniz'de görülen 7. 'Oluklu Balina' olduğunu öğrendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ