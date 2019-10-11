Akdağmadeni'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

11.10.2019 10:16

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Belediyesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı.



Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye binası ve ilçenin en yüksek yerlerine bayrakların asıldığı ilçede vatandaşlar Türk askerlerine dualarını eksik etmiyor.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'na ilçe halkı olarak tam destek verdiklerini ifade ederek, "Öncelikle bu harekatın emrini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir vatandaş ve bir vatansever olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Barış Pınarı Harekatına katılan ordumuza ve arka planda çalışanların her birine şükranlarımı sunuyorum. İstiyoruz ki hiçbir askerimizin ayağına taş değmeden bu operasyon sonuçlansın, oradaki terör unsurları yerle bir edilsin. Kahraman Türk ordumuz sınır ötesinde çarpışırken bizler de belediye olarak operasyon başladığı günden itibaren ilçemizin sokaklarını ve caddelerini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir zaferin hazırlıklarını yaparak Türk bayraklarıyla donattık. Harekat bittikten sonra da ilçemizde büyük bir kutlama yaparak beklediğimiz zaferin gururunu halkımızla birlikte yaşayacağız. Allah ordumuza, devletimize ve milletimize güç, kuvvet versin" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA