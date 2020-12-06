Akdağmadeni Belediyesi'nden sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun çalışma

Akdağmadeni Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip ilçe merkezinde alt yapı ve yolların onarımına yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde İstiklal caddesinde başlayan çalışmalar havanın kararmasıyla da devam etti.

Çalışmalara katılarak incelemeler yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Bir taraftan doğalgaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın onarımını yaparken bir taraftan da çarşı merkezinde kanalizasyon hattı olmayan işyerlerinin kanalizasyon problemini çözüp ana hatta bağlantısını yaptık. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu ekiplerimizi sahada seferber ederek kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Amacımız hızlı bir şekilde alt yapı problemlerini ve eksikliklerini giderip düzenli yolları ve caddeleriyle vatandaşlarına konforlu bir yaşam sunan Akdağmadeni'ni hazırlamaktır. Bu zorlu süreçte yapılan hizmetin kıymetini bilen, çalışmanın ve emeğin değerini takdir eden, zahmet çekse de anlayışla karşılayan hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı