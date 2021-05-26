Akdağmadeni Belediyesi fırtınadan ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara yardım yapacak
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Akdağmadeni Belediyesi fırtınadan ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara yardım yapacak

Akdağmadeni Belediyesi fırtınadan ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlara yardım yapacak
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediye Başkan Nezih Yalçın, 8 Mayıs'ta çıkan fırtınada ev, iş yeri ve araçları hasar gören vatandaşlara destek sağlayacaklarını bildirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediye Başkan Nezih Yalçın, 8 Mayıs'ta çıkan fırtınada ev, iş yeri ve araçları hasar gören vatandaşlara destek sağlayacaklarını bildirdi.

Yalçın, fırtınada ev ve iş yerlerinin çatıların uçtuğunu, çatıdan kopan kalasların birçok araca zarar verdiğini anımsatarak, "Yaşanan felaket sonrasında en büyük tesellimiz herhangi bir yaralanmanın ve can kaybının olmamasıydı. Daha sonrasında hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için girişimlerde bulunduk." dedi.

Akdağmadeni Belediyesi olarak vatandaşların yaralarını sarmak, onların yanında olmak ve bir nebzede olsun karşılaştıkları zararı hafifletmek için nakdi destekte bulunacaklarını vurgulayan Yalçın, "Biz büyük bir aileyiz ve böylesine zor günlerde birbirimize her zamankinden daha yakın olmamız gerekiyor. Mevla bizleri ve aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eylesin. Akdağmadeni Belediyesi her zaman her şartta vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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