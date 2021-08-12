Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak
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Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak

Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı ilçesinde ki Akdağ Tabiat Parkı'na giden 13 kilometrelik yolda yapılacak iyileştirme çalışmaları ile parka ulaşımın daha güvenlik ve konforlu olacağını belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı ilçesinde ki Akdağ Tabiat Parkı'na giden 13 kilometrelik yolda yapılacak iyileştirme çalışmaları ile parka ulaşımın daha güvenlik ve konforlu olacağını belirtti.

Sandıklı ilçesi Sorkun köyü ile Akdağ Tabiat Parkı arasında bulunan 13 km'lik yolda yapılacak genişleme ve iyileştirme çalışmalarıyla ilgili Vali Çiçek'in katılımıyla Akdağ Tabiat Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi. Yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çiçek, projede gelinen aşamayı ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve gizemli şehir Afyonkarahisar'da her geçen gün yeni bir alanı daha turizm destinasyonu yapma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Çiçek, kültür, tarih ve doğa turizmi açısından Afyonkarahisar'da bakir kalan alanlarda İl Özel İdaresi, Kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve İl Genel Meclisi ile birlikte çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

"Çalışmalar hemen başlanıldı"

Afyonkarahisar'ın her noktasının adeta bir cennet olduğunu söyleyen Vali Çiçek, "Akdağ Tabiat Parkı cennetten bir köşe. Daha önce ziyaret etmiştim. Yolu, virajları ve ulaşımın zorluğu dikkatimi çekmişti. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İl Genel Meclisi Başkanımızla bir araya gelerek bu alanda ne yapabiliriz diye değerlendirme yaptığımızda alternatif yol projesi ortaya çıktı. Belediyemiz ve İl Genel Meclisimiz birlikte yapılacak bir çalışma ile mevcut 27 virajı 6 viraja indirebileceklerini, eski yolun 4 metre olduğunu ve yeni çalışma ile bu yolu 7 metreye genişletebileceklerini, zaman açısından da yarı yarıya bir avantaj olacağını söylediklerinde hep birlikte hemen çalışmalara başlandı. Sandıklı Belediyemiz burayı profesyonel bir şekilde zaten işletiyor. Onun desteği ve İl Özel İdaremizin desteği ile ihaleye çıkıldı ve çalışmalara başlandı. Çalışmalar tamamlandığında Akdağ Afyon'a, Sandıklı'ya çok daha yakın olacak" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak
Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak
Akdağ Tabiat Parkı yolu daha güvenli ve konforlu olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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