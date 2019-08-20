20.08.2019 15:14

Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları başladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın destekleriyle Sandıklı ilçesine kazandırılan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşanan değişim vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

Her hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlara farklı bir konseptte hizmet verecek olan Saltanat Kayığı, Akdağ Kocayayla'da bulunan gölde turlarına başladı.

Kayıkla ilk geziye çıkanlar ise Başkan Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop oldu.

Kaynak: AA