Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

10.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:17

Düzce'nin Akçakoca ile Kaynaşlı ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Akçakoca'da Hükümet Konağı önündeki törene, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Öztürk ile Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynaşlı'da da Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından program düzenlendi.

Kaynak: AA