Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
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Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı

29.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:54
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz'e açılan teknelerin ağlarına hamsi takılırken, 1 günde yaklaşık 300 ton hamsi sevkiyatı yapıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz'e açılan teknelerin ağlarına hamsi takılırken, 1 günde yaklaşık 300 ton hamsi sevkiyatı yapıldı. 

Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'da balıkçılar, ava çıkarken, ağları da hamsi ile doldu. Akçakoca balıkçı barınağına gelen teknelerden kasalara doldurulan hamsiler, kamyonlara yüklenerek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. 1 günde yaklaşık 300 ton hamsi sevkiyatı gerçekleştirildi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, günde 15-20 gırgırın balıkçı barınağına yanaştığını belirterek, "Dün itibarıyla Akçakoca'da hamsi bereketi yaşanıyor. Dün 300 ton limandan hamsi sevkiyatı yapıldı. Bir kısmı yem fabrikalarına gitti. Bu sene palamut ve hamsi tavan yaptı. Bu sene hamsi 3-4'ü katlayacak. Ankara, İstanbul, Bursa gibi illere Akçakoca'dan sevkiyatı yapılıyor" dedi.  

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Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı
Akçakoca'dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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