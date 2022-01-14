ŞANLIURFA - Akçakale şehitleri için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 Ocak'ta sınır hattındaki terör saldırısında şehit olan 3 asker için mevlit okutuldu.

Hac Ali Aydoğdu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Programa, Vali Abdullah Erin, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un babası İsmail, annesi Havva ve eşi Gülsüm ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Akçakale ilçesindeki sınır hattında, 9 Ocak'ta terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.