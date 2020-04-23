Akçakale Kaymakamı, şehit ve gazi çocuklarını unutmadı Akçakale Kaymakamı, şehit ve gazi çocuklarını unutmadıŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Kaymakam Hamza Özer, şehit ve gazi çocuklarını evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan bayramlarını kutladı.

Akçakale Kaymakamı, şehit ve gazi çocuklarını unutmadı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Kaymakam Hamza Özer, şehit ve gazi çocuklarını evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan bayramlarını kutladı.

Kaymakam Hamza Özer, sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan şehit ve gazi çocuklarının bayramlarını kutlamak için adreslerine gitti. Ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Özer, bayramlarını kutladığı miniklerden koronavirüs tedbirlerine uymalarını ve derslerini ihmal etmemelerini istedi.

Kaymakam Özer daha sonra ziyaret ettiği şehit ve gazi çocukları ile birlikte İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: DHA