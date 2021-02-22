ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu
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ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

22.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:21

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen kamyonu, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda kamyonun damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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