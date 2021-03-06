Akçakale'de yol yapım çalışmaları
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Akçakale'de yol yapım çalışmaları

06.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:11
Akçakale'de yol yapım çalışmaları

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Akçakale Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol iyileştirme ve stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler Güneren, Şefkat, Menzil, Kelebek ve Osmanlı Mahallelerinde köy içi yollarını yapmaya başladı.

Akçakale Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Tolmaç ve 5 mahalle muhtarı çalışmaları yerinde inceledi. Meclis Üyesi Tolmaç yaptığı açıklamada "Mahallelerimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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