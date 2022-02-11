Akçakale Belediyesi, spora ve sporcuya desteklerini esirgemiyor!

Spora ve sporcuya tam destek veren; Akçakale gençliğe duyduğu güveni her fırsatta dile getiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yine takımını yalnız bırakmadı.

Lig'de namağlup olarak mücadele eden Akçakale Belediyespor, cumartesi günü (yarın) saat 14.00'de ezeli rakibi Bozova Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Başkan Yalçınkaya da şampiyonluk yolundaki bu önemli maç öncesi takımı ziyaret etti. Akçakale Belediyespor kulübü başkanı Hasan Gök ve Teknik Direktör Musa Bucak ile görüşerek takımın son durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Ardından futbolcularla bir araya gelen Başkan Yalçınkaya moral için tatlı ikramında bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA'DAN MAÇA DAVET

Ziyarete dair de bir açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, herkesi maça davet ederek "Takımımızın çalışmalarını yerinde inceledik. Akçakale Belediyespor bu sene çok güzel bir sezon geçirdi. Şampiyonluğa gidiyor. İnşallah, cumartesi günü şampiyonluğu burada kutlayacağız. Bütün Akçakale halkını buraya bekliyoruz" dedi.

"BAKANLA GÖRÜŞTÜK, KISA SÜREDE YARDIMLAR BURADA OLACAK"

Başkan Yalçınkaya, spora destek için Ankara temaslarının sürdüğünü dile getirerek yardım müjdesini şu sözlerle verdi:

"Biz de geçen hafta Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile görüştük. Takımlarımız ile ilgili ciddi yardımlar talep ettik. İnşallah en kısa zamanda yardımlar burada olacak. Akçakale Belediyespor ve bütün takımlarımız umduğumuz yerde olacaklar. Biz spora ve gençliğe desteğe devam edeceğiz. Her şey Akçakale için. "

KULÜP BAŞKANI GÖK: BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kulüp Başkanı Gök ise takımın başarısında Başkan Yalçınkaya'nın gayretlerine dikkat çekerek "Cumartesi günü önemli bir maçımız. Başkanımız antrenmanımızı ziyarete geldi, çocuklarımıza moral verdi. Bu takım buralara geldiyse Belediye Başkanımızın katkıları, destekleriyle geldi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUKTA KARARLI

Futbolculardan Önder Yaylacı, takımının son durumuna dair bilgiler vererek "Lige harika başladık. Durumumuz şuan çok iyi. Kazanırsak rahatlayabileceğimiz bir maç olacak. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Hüseyin CanÖztürk ise tüm Akçakale halkını şu sözlerle maça davet etti:

"Cumartesi günü saat 14.00'de zorlu bir maça çıkacağız Bozova Belediyespor ile. Aramızda 3 puan fark var. Tek rakibimiz onlar. Onları da yenersek yüzde 99 şampiyonluğumuzu garantileyeceğiz. Bu süreçte Belediye Başkanımız, Kaymakamımız çok destek de bulundu. Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah. Cumartesi günü tüm Akçakale'yi tribünlere bekliyoruz. "

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