Akçakale Belediyesi kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Akçakale Belediyesi kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Akçakale Belediyesi kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 3 kırsal mahalledeki yol çalışmalarını inceleyerek desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Dalca, Damlalı, Tepecik kırsal mahalleleri arasındaki 10 km.'lik yolda çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında stabilize yolun ardından asfalt serimi yapılacak. Başkan Mehmet Yalçınkaya da beraberinde Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yalçınkaya konuya dair yaptığı açıklamada desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek "Tepecik Kırsal Mahallemizde grup yolumuzun inşaatına başladık. 10 km.lik yolun önce alt yapı malzemesi serimi ardından da inşallah asfaltlama çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yol anayola bağlanacak. Buradaki köylü kardeşlerimiz gerektiği kadar hizmete kavuşmuş olacaklar. Kendilerine bu yolun hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

Muhtar Şahin ve mahalle sakinlerinden Mahmut Demir de Başkan Yalçınkaya ve Başkan Beyazgül ile ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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