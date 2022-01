Akçadağ Fen Lisesi öğrencilerine verilen eğitim sonunda ayrıca yangın tatbikatı yapıldı

MALATYA (Bültenler) - Akçadağ Fen Lisesi'nde verilen eğitimde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Kılınç, "Ülkemiz birinci derece deprem bölgesi. Ülkemizin birçok bölgesinde zaman zaman yangınlar, su baskınları, sel ve depremler oluyor. Dünyanın her yerinde depremler oluyor. Ama gelişmişlik seviyesi yüksek olan dünya üzerindeki ülkelerde bu tarz olaylarda can kaybı sayısı daha az oluyor. Bunun birinci sebebi daha sağlam yapılan yapılardır. Fakat ikinci sebep ise eğitimlerin anaokulu çağında başlamasıdır. Yangın, sel, su baskınları ve deprem gibi olaylarda öğrencilere neler yapılması ile ilgili bilgiler anlatırlar. Japonya'daki depremde orada yaşayan bizim vatandaşlarımız daha çok can kaybı yaşıyor. Onlar binayı terk etmeden küçük yaşta aldıkları eğitimlerden dolayı nasıl hayatta kalırız bunun bilincindeler. Bizim vatandaşlarımız ise ya balkondan ya da pencereden atlıyorlar. Birazdan sizlerle bir yangın tatbikatı yapacağız. Bu tatbikatlar çok önemli. Bu nedenle bu tarz eğitimlere katılmanız gerekli" dedi.

Verilen bu tarz eğitimden çok mutlu olduklarını dile getiren Akçadağ İlçesi Fen Lisesi Okul Müdürü Mehmet Özdemir, "Geçen yıllarda da eğitim verdiler. Yangında il müdahalenin nasıl yapılacağını öğrettiler. Hem teorik olarak hem de pratik olarak öğrettiler. Bizim birçok doğru bildiğimiz yanlışları fark ettik. Öğrencilerimiz de ilgiyle dinleyip, tatbikata katıldılar. Biz bu tarz eğitimlerin sürekli ve yaygınlaştırılarak yapılması gerektiğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu işten sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Kılınç, yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili de kısa bir değerlendirme yaparak, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak biz 2022 yılını eğitim seferberliği yılı olarak ilan ettik. 2021 yılındaki eğitim sayımız 20 bin civarında. Bu rakamlarda pandeminin etkisi oldu. Bu sayıyı yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu sayıyı 2022 yılında 2 katına hatta daha fazlasına çıkarmayı düşünüyoruz. 2021 yılındaki yaşanan olumsuzlukların en başında bizi üzen kısmı ülkemizin orman yangınları. Daha çok eğitimlerimiz içinde yangını çıkarmamak için neler yapması gerektiği. Okullarımızda çocuklarımızın bundan sonraki hayatlarında ne gibi tedbirler alınması gerektiği anlatıldı. Sadece okullarla kalmayıp resmi kurumlar, akşam evleri, apartman ve siteleri eğitim olarak ziyaret edeceğiz. İtfaiyemizin kapısı herkese açık. Bize müracaat eden vatandaşlarımız, Pütürge'den Darende'ye kadar neresi olursa olsun 7/24 eğitim olarak hizmetlerindeyiz" sözlerine yer verdi.

