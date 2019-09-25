Akçadağ Belediyesi ile FKA arasında protokol imzalandı

25.09.2019 09:38

Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan "Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor" projesinin destek anlaşması Fırat Kalkınma Ajansıyla protokol imzalandı.



Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında hazırlanan protokol imzalandı. FKA'da gerçekleşen imza törenine katılan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, projenin protokolünü imzalandı. Proje kapsamında destek anlaşması imzasının ardından açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getirerek, "Vadide birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz" dedi. Bölge turizmi için bir değer olan Levent Vadisine gelen turistlere yeni alanlar açmak adına imzaladıkları protokol ile Levent Vadisinin farklı bir kimliğe kavuşacağını ifade eden Kazgan, "Projemizin adı 'Akçadağ Levent Vadisi Kurumsal Kimliğe Kavuşuyor'. Projemiz ile birlikte Belediyemiz bünyesinde işletilen Levent Vadisi Seyir Terası'nda ve Belediyemiz Hizmet Binasında çalışan personellere yönelik eğitimler verilecek. Servis Teknikleri, Yiyecek İçecek hizmetleri, Konukla İletişim, Turist Rehberliği, Turizm Coğrafyası, Görgü ve Protokol Kuralları gibi eğitimler bu projeyle birlikte verilmiş olacak. Bu eğitimler sonrasında birbirleri ile işbirliği ve iletişim halinde olan çalışanların konuklarına da aynı saygıyı gösterip onların işlerinin kolaylaştırılmasında yardımcı olmaları sağlanacaktır. Bu proje ile işletmesi belediyemiz bünyesinde olan Levent Vadisi Seyir Terası çalışanları ve Belediye Hizmet Binasındaki personellerin alacakları eğitim ile profesyonel bir hizmet anlayışı ortaya konulmuş olacak" diye konuştu.



FKA Genel Sekreteri Yoğunlu'da, imzalanan protokolün bölge turizmine katkı sunmasını temennisinde bulunarak her iki tarafa da hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA