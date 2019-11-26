Akçaabat Belediyesinden hırsızlık
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediyeye ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediyeye ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde, belediyeye ait hurda deposuna giren Ü.B. (27) ve H.K. (24) yaklaşık 9 ton malzemeyi bir araca yükleyerek kaçtı.
Çaldıkları malzemeleri Trabzon'da bir hurdacıya satan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.