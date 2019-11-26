Akçaabat Belediyesinden hırsızlık
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Akçaabat Belediyesinden hırsızlık

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde belediyeye ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı.

26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:44
Akçaabat Belediyesinden hırsızlık

'un ilçesinde belediyeye ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde, belediyeye ait hurda deposuna giren Ü.B. (27) ve H.K. (24) yaklaşık 9 ton malzemeyi bir araca yükleyerek kaçtı.

Çaldıkları malzemeleri Trabzon'da bir hurdacıya satan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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