Akbaşoğlu: "İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız"
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Akbaşoğlu: "İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız"

20.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:59

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

"Zihinleri parçalanmış, bölünmüş bir şekilde, şirazeleri kaymış bir vaziyette, ne söylediklerini kulakları duymaz bir vaziyette muhalefet yapmaya, gerçekten Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye çalışıyorlar"

"Her hafta kendi çerçevesini, yetki alanını aşarak farklı beyanatlarla siyaseti dizayn etmeye çalışan bir takım vesayet odaklarının tekrar geri gelmesini arzu ediyorlar. Bu anlaşılıyor yaklaşımlarından"

Akbaşoğlu: 'İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız'
Akbaşoğlu: 'İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız'
Akbaşoğlu: 'İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız'
Akbaşoğlu: 'İftira siyasetine bel bağlamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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