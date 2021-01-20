Akbaşoğlu: "Erken seçim falan yok"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (6 SON)
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri, ortaya koyduğu çerçeve içerisinde inşallah sağlık ordumuz tarafından vatandaşlarımızın aşılanma hususu neticelendirilecek"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Avrupa ile kıyas ettiğimizde biz, daha bir hafta dolmadan bir milyona ulaştık"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Erken seçim falan yok"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem