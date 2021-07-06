Akbankta sorun mu var? Akbank mobil neden açılmıyor? Açıklama geldi!

"Türkiye'nin En Değerli 500 Markası" arasında yer alan Akbank, bugün Akbank çöktü mü haberiyle gündeme geldi. Müşterilerin işlerinin aksaması ile akbank mobil neden açılmıyor? Sorularına yanıt arandı. Peki, Akbankta sorun mu var? Akbank mobil neden açılmıyor? Açıklama geldi!

Akbank müşterilerinin işlerinin aksaması ile akbank mobil neden açılmıyor? Sorularına yanıt arandı. "Türkiye'nin En Değerli500 Markası" arasında yer alan Akbank, bugün Akbank çöktü mü haberiyle gündeme geldi. Peki, Akbankta sorun mu var? Akbank mobil neden açılmıyor? Açıklama geldi! İşte detaylar…

AKBANKTA SORUN MU VAR?

Akbank mobile giriş yapamayan müşteriler Akbank'ta sorun mu var sorularına yanıt aradı. İşleri aksayan müşterilerine cevap Akbank'tan geldi.

"Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." Şeklinde açıklama yapıldı.