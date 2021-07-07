Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank sistemi ne düzelecek?

Akbank müşterileri, bankanın ana sisteminin çökmesi sebebiyle saatlerdir işlem gerçekleştiremiyor. ATM, pos cihazları, mobil ve internet bankacılığına ulaşılamıyor. Banka, web sitesinde yaptığı açıklamada sıkıntının merkez binalarındaki ana bilgisayardaki meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi. Peki, Akbank sistemi ne zaman düzelir? Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank sistemi ne düzelecek?

Akbank müşterileri, bankanın ana sisteminin çökmesi sebebiyle saatlerdir işlem gerçekleştiremiyor. ATM, pos cihazları, mobil ve internet bankacılığına ulaşılamıyor. Banka, web sitesinde yaptığı açıklamada sıkıntının merkez binalarındaki ana bilgisayardaki meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi. Peki, Akbank sistemi ne zaman düzelir? Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank sistemi ne düzelecek? İşte detaylar haberimizde…

AKBANK SİSTEM ARIZASI NE ZAMAN DÜZLİR?

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre;

Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz.

FAİZSİZ OLARAK ERTELENDİ

Bankadan yapılan resmi açıklamada aksamaların merkezde bulunan ana bilgisayarda oluşan teknik sorundan kaynaklandığı belirtildi. Banka teknik sıkıntıdan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; ekstre ödemesi 6 Temmuz tarihinde olan kredi kartları ve faiz ödemesi olan müşterilerinin son ödeme tarihini bir gün ertelendiğini duyurdu.