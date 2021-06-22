Akbank'ın bulut tabanlı dönüşümde program ortağı ThoughtWorks oldu

Bulut Tabanlı Teknoloji Dönüşümü ile Akbank Teknoloji'yi geleceğe taşıma vizyonuna bir adım daha yaklaşan Akbank, program ortağı olarak ThoughtWorks ile çalışmaya başladı.

Bulut Tabanlı Teknoloji Dönüşümü ile Akbank Teknoloji'yi geleceğe taşıma vizyonuna bir adım daha yaklaşan Akbank, program ortağı olarak ThoughtWorks ile çalışmaya başladı.

Akbank açıklamasına göre, banka, uzun süredir, yenilikçi çözümlerle müşterilerine sunduğu değeri artırmak ve tüm kanallarda üstün müşteri deneyimi sağlamak üzere, bütünsel bir dijitalleşme stratejisi yürütüyor. Bu stratejide yeni bir aşamaya geçmek üzere başlatılan geniş çaplı Bulut Tabanlı Teknoloji Dönüşümü yolculuğunda Akbank, uluslararası mühendislik firması ThoughtWorks ile çalışmaya başladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker Altıntaş, "Günümüzün hızla değişen, karmaşık dünyasında, kurumların en kritik ihtiyacı sürekli adaptasyon kabiliyeti. Bu kabiliyeti artırmanın yolu, çevikliğe yatırım yapmaktan geçiyor. Çalışma şekillerinde dönüşümün yanında, ileri seviye teknolojik çevikliğe ulaşmak geleceğe hazır olmak için bir zorunluluk. Bulut tabanlı teknolojinin en önde gelen faydası, değişime daha hızlı yanıt vermeyi sağlayarak adaptasyon kabiliyetini artırması. Esnek, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan bulut tabanlı teknolojiler aynı zamanda daha sık uygulamaya alma imkanı vererek müşterilerimizden daha çok geri bildirim almamıza olanak tanıyor. Böylelikle pazara erken çıkmanın, yenilikçi iş çözümleri, üstün müşteri deneyimi ve entegre servisler sağlamanın önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, açık bankacılık uygulamalarının, platform bankacılığı ve ekosistemlerin parçası olarak finansal servislerin daha fazla görüleceği bir döneme girildiğini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bulut tabanlı mimari ile birlikte bu yöndeki adımlarımızı daha hızlı ve sağlam atma imkanımız var. Buradan anlaşılacağı üzere, bulut tabanlı teknoloji, sadece bazı iş yüklerinin bulut ortamlarına aktarılmasından ibaret değil. Uygulama mimarisi, DevSecOps süreçleri, altyapı, işletim modeli ve mühendislik pratiklerinin tamamını kapsayan bütünsel bir dönüşüm. Böyle bir dönüşümde, hedef noktaya varmayı, yine çevik felsefeyle yürütülecek, iteratif ve değer odaklı bir öğrenme yolculuğu olarak değerlendirmek gerekir. Bu dönüşümü; küçük başlayıp, büyüterek, insanları katarak, adım adım davranışları değiştirerek ve her adımda değer üreterek, öğrenerek, öğrendiklerimize göre yolculuğun kalanını düzenleyerek yapmaktan farklı bir yol göremiyorum. Geniş çaplı bulut tabanlı teknoloji dönüşümü, hem iş sonuçları ile doğrudan bağlantılı, hem de önemli bir teknik derinlik gerektiriyor. ThoughtWorks, dijitalizasyon, çeviklik, modern yazılım mühendisliği pratikleri ve sürekli teslimat konularındaki ileri uzmanlığı ile bu yolculukta yanımızda olacak. Bu bizim için heyecan verici ve stratejik bir karar. Akbank olarak teknolojinin gücü ile ThoughtWorks'ün bu konulardaki yetkinliğini birleştirerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma yetkinliğimizi daha ileri ve geleceğe taşıyacağız."

ThoughWorks Global Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Guo Xiao ise Akbank ile ortak çalışmaları ile ilgili olarak, "Akbank'ın gerçekleştirdiği, insan odaklı ve teknolojinin yön verdiği 'fijital' şube modellerinden, yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı finansal akıl servislerine uzanan bankacılık inovasyonları serisi, bizim için gerçekten ilham verici. Bu ortaklıkta odağımız, bulut tabanlı teknoloji ile operasyonlarını ileri derecede esnekliğe kavuşturmak ve pazara fark yaratan hizmetler sunmalarına yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak