Akbank Caz Festivali 1 Ekim'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Caz Festivali, klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik, hip-hop ve dünya müziğinin farklı projelerini içeren programıyla 1-10 Ekim arasında düzenlenecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival 1 Ekim'de Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde Elif Çağlar ve Defjen Daf Ensemble konseriyle başlıyor. 10 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde, 10 farklı mekanda, Türk caz sahnesinden 100'ün üzerinde sanatçı, birbirinden özel performanslar sergileyecek.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festival boyunca konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi· ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park'ta yapılacak.

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul'un güzel atmosferinde festival sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet, Contemporary İstanbul izleyicileriyle beraber olacak.

Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali'nde, Elif Çağlar Quartet feat. Defjen Daf Ensemble, Kamufle & Lara Di Lara, Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" feat. Ceylan Ertem, Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan "OttoJazz" Ensemble, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar "JazzArk Project" feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün "Kadınlar Matinesi" feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle "Synthetic Vision", Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen "Na-Zi-Le", Mousike DJ Set, da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.