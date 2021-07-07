Akbank 'Bu siteye ulaşılamıyor' hatası nedir? ERR_CONNECTION_RESET hatası! Çözümü nasıl yapılır? Akbank hesaba giriş yapılamıyor çözümü!

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Akbank internet bankacılığından siteye giriş yapıldığında "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası veriyor. Peki, Akbank Bu siteye ulaşılamıyor hatası çözümü nasıl yapılır. Akbank 'ERR_CONNECTION_RESET' hatasının çözümü var mı? Akbank ne zaman düzelecek? Resmi açıklama yapıldı mı?

Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman açılacak? Akbank siteye girerken kullanıcılar 'Bu siteye ulaşılamıyor' ve 'ERR_CONNECTION_RESET' hatalarını alıyor. Bunun üzerine hatanın çözümü merak edildi. Peki, Akbank siteye erişememe sorunu nasıl çözülür? Akbank mobil şubeye erişim var mı?

AKBANK NEDEN AÇILMIYOR? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Binlerce müşteri saatlerdir hiçbir işlem yapamazken, sosyal medyada yer alan siber saldırı iddialarını firma Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. "Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya rağmen problemin bugün de devam etmesi büyük tepki çekti.

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

AKBANK 'BU SİTEYE ULAŞILAMIYOR' VE 'ERR_CONNECTION_RESET' HATASI NEDİR? ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Akbank resmi sitesine giriş yapıldığında mobil bankacılık için siteye girildiğinde 'Bu siteye ulaşılamıyor' ve 'ERR_CONNECTION_RESET' hatası veriyor.

Hatanın ekran görüntüsü yukarıdaki gibidir.

Bu hata genellikle web sitelerinde sistemsel bir sorun yaşandığında verilmektedir. Yani hatanın sorunu internet bağlantısından kaynaklanmamaktadır. Hata sistemsel olarak veriliyor. Yapılan resmi açıklamada saldırı vs. olmadığı belirtilmişti.

Normalde böyle bir hata alındığı zaman bazı yöntemler ile çözüm yapılabiliyor. Fakat Akbank'taki sorun dediğimiz gibi sistemsel olabilir.

Normal şartlar altında eğer bir siteye böyle bir hata alıyorsanız modemi resetleme, tarayıcı çerezleri temizleme, bilgisayar dns değiştirme vb. yöntemlerle hatayı çözebilirsiniz.

AKBANK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Dün sabah saatlerinde başlayan sıkıntıyla birlikte sosyal medyayı ablukaya alan müşterilere Akbank'tan yapılan ilk bilgilendirmede, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Bankadan yapılan açıklamaya rağmen sistem saatler geçmesine rağmen düzelmeyince sosyal medya kullanıcıları tarafından siber saldırı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ve Akbank bu iddiaları da yine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."