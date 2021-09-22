'Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından seçilen 20 eser, Akbank Sanat'ta sergileniyor.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Agah Uğur, Leyla Alaton, Saruhan Doğan, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Murat Tabanlıoğlu yer aldı.

Sergi küratörü Murat Tabanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin temasının "Balkon" olduğunu belirterek, "Balkon kavramının gençler tarafından nasıl da farklı anlaşıldığını görme fırsatı buldum. Bazıları gerçekten balkon anlamış, bazıları ise bambaşka düşünmüş. Bu bence çok güzel." dedi.

Tabanlıoğlu, sergide farklı çalışma yöntemlerinin yer aldığına dikkati çekerek, sanatçıların birçoğunun bu yarışma için eserlerini meydana getirdiğini söyledi.

"Tüm sanatseverlerin zevk alacağını düşündüğümüz bir sergi"

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise yarışmaya Türkiye'nin birçok yerinden 600 başvuru yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu pandemi döneminde hem psikolojik hem fiziksel olarak kısıtlanma, içerisi ve dışarısı gibi konularda gençlerin bakış açılarını yansıyan bir sergi oldu. Küratörümüz Murat Tabanlıoğlu, bazı işlerde daha mimari sunumlar yaparken bazılarında daha kavramsal sunumlar gerçekleştirdi. Tüm sanatseverlerin zevk alacağını düşündüğümüz bir sergi olduğunu düşünüyorum."

Bigalı, Akbank Caz Festivali'nin 1-10 Ekim'de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, festival kapsamında 15 farklı mekanda Türkiye'den 100'ün üzerinde sanatçının sahne alacağını dile getirdi.

Ücretsiz olarak görülebilecek sergide Aslıhan Uruş, Ayşe Coşkun, Ayşe Gözde Çöklü, Ayşegül Yapar, Büşra Çeğil, Ece Kibaroğlu, Egemen Tuncer – Hacer Kıroğlu, Emin Berk, Hüseyin Demirbaş, İsmail Onur Gönüllü, Ömer Faruk Muslu, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Seda Kayatepe, Songül Berda Özdemir, Şafak Kocaoğlu, Şener Yılmaz Aslan, Şevval Konyalı, Şükrü Aslan ve Ümran Hümayun'un eserleri yer alıyor.

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sergide eseriyle yer alan 21 sanatçıya 105 bin liralık ödül eşit olarak verildi.

Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:51:52. #1.11#