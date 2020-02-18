: Akaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre akaryakıt mı, akar yakıt mı?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Akar yakıt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Akaryakıt nasıl yazılır? Akar yakıt mı, akaryakıt mı? TDK'ya göre akaryakıt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AKARYAKIT NASIL YAZILIR? AKARYAKIT MI, AKAR YAKIT MI?

Akar yakıt: Yanlış

Akaryakıt: Doğru

TDK'YA GÖRE AKARYAKIT NE DEMEK?

akaryakıt

isim

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

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