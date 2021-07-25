Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu
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Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yanısıdı.

Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi.

OYUNCAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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