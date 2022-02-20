Akaryakıt fiyatlarına tepki olarak at üzerinde fotoğraf paylaşan Ali Babacan'dan bu defa atsız gönderme
Haberler.com, Emre İliksiz - Magazin
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Kurduğu DEVA partisi ile yeniden siyasete atılan Ali Babacan, daha önce eşiyle birlikte ata bindiği bir fotoğrafa "Benzin fiyatlarını görünce biz" notunu düşerek gündem olmuştu. Babacan, bu kez eşiyle yan yana yürüdükleri bir fotoğrafını paylaşarak "Yem fiyatlarını görünce biz" yorumunda bulundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz 30 Ocak tarihinde eşiyle birlikte ata bindikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Benzin fiyatlarını görünce biz" notunu düşmüştü.
BAKAN YANIK YANIT VERMİŞTİ
Sosyal medya gündem olan bu fotoğrafa başta Aile Bakanı Derya Yanık olmak üzere AK Partili birçok isimden eleştiri gelmişti. Bakan Yanık "At binmenin maliyetini düşününce, ne denli refaha ulaştığımıza sevinen ben" ifadelerine yer vermişti.
BU KEZ ATSIZ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından eşi Ülkü Zeynep Babacan ile yan yana yeni bir fotoğrafını paylaşan Ali Babacan, bu kez "Yem fiyatlarını görünce biz" yorumunda bulundu.