Akar: Rusya birliklerimizin yerini biliyordu; askerlerimizin etrafında hiçbir silahlı grup yoktu

28.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanlığının İdlib açıklamasına müteakiben, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'ya bildirmiştik, askerlerimizin yakınında hiçbir silahlı grubun bulunmamasına rağmen saldırı düzenlendi" açıklamasında bulundu.



Bu sabah Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu, Esad güçlerine bağlı jetlerin düzenlediği hava saldırısında Suriyeli militanların arasında Türk askerlerin de olduğu" bilgisine yer vermişti. Euronews.com'da Görüntüle