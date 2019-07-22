Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya gelerek Suriye'deki son durumu görüştü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan görüşmede Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle