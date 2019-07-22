Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD ile mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya gelerek Suriye'deki son durumu görüştü.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan görüşmede Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile IŞİD'le mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
"Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak
Son Dakika Haberleri
22:22 Akar'dan ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey'e: "PKK/YPG ile yaptığınız görüşmelerden rahatsızız"