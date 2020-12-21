Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor
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Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor

21.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:38
Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor

Beykent Üniversitesi Akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Hamiyet Kızıl ve Doktor Öğretim Üyesi Atınç Yılmaz, "SETINT AI" ile ortak çalışma sonucu yoğun bakım robot hemşiresi geliştirdi.

Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor. Beykent Üniversitesi akademisyenleri, pandemi sürecinde "Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire" projesiyle, hemşirelerin yükünü hafifletecek robot üretti. "SETINT" adı verilen robot hemşireler, yaşam bulguları ve değerlendirme skalalarını ölçüp tahminde bulunabiliyor. Ayrıca, hastaların ilaç ve yemeklerini de dağıtabiliyor.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Hamiyet Kızıl ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Atınç Yılmaz'ın, SETINT AI ile ortak çalışması sonucu Türkiye'nin yerli ve milli "Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi" geliştirildi.

Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor

"ÖLÇÜYOR, TAHMİN EDİYOR, DAĞITIM YAPIYOR"

Beykent Üniversitesi'nden edinilen bilgilere "SETINT" adı verilen yapay zekaya sahip robot hemşireler, yaşam bulguları ile yoğun bakımlarda kullanılan değerlendirme skalalarının ölçümünü yapıp ileriye yönelik tahminlerde bulunuyor ve bu doğrultuda ilaç ya da yemek dağıtımı da yapabiliyor. SETINT Robot Hemşire, hemşirelerin bağımlı ve yarı bağımlı rolleri çerçevesinde yaptıkları görevleri yerine getirerek, hemşirelere ciddi zaman kazandırıyor. Bu sayede, hemşireliğin odağı olan 'bakım' için daha fazla zaman ayrılması da sağlanarak, hastanın bakım kalitesinin de artması öngörülüyor.

Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor
Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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