Akademisyen ve öğrencisi filmleriyle festivallerden ödülle döndü

Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çipe'nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği orta metraj filmi 'Azer' ve Çipe'nin 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz'un senaryosunu yazıp yönettiği kısa filmi 'Vesile' uluslararası ve ulusal festivallerden ödülle döndü.

Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çipe'nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği orta metraj filmi 'Azer' ve Çipe'nin 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz'un senaryosunu yazıp yönettiği kısa filmi 'Vesile' uluslararası ve ulusal festivallerden ödülle döndü.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Çipe ve bölümün 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Uz, çektikleri filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazandı. Kemal Çipe'nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği orta metraj filmi 'Azer', Uluslararası Meihodo Görsel Medya Festivali ve Asya Sinematografi Ödülleri'ndeki başarısının ardından, Lift Off Global Network'un 2021 seçkisinde de yer aldı.

Bir miras hikayesinin ana odağında üç farklı hikayeyi ele alan 'Azer' filmi hakkında konuşan Çipe, filmde semboller, isimler, eylemler ve diyaloglarla katmanlar oluşturduğunu ifade ederek, toplumsal hayatta yaşanan olayların gerisindeki psikolojik faktörleri sorguladığını belirtti. Filmde psikoloji temelli kavramlara, teolojik ve mitolojik öykülemelere yer veren Çipe, filmin senaryosunu oluştururken kutsal kitaplardan da yararlandığını söyledi.

Yusuf Uz ise, senaryosunu yazdığı ve yönettiği kısa filmi 'Vesile' ile ORDAP'ın 'iyilik' temalı kısa film yarışmasında 85 film arasından 6'ncı seçilerek, mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ailesinin geçimini sağlayabilmek için kağıt toplayıcılığı yapan İbrahim'in hikayesinin anlatıldığı filmi pandemi döneminde çektiklerini ve bu durumun da birtakım zorlukları beraberinde getirdiğini söyleyen Uz, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bir iyilik yaparsanız o iyilik dönüp dolaşıp yine sizi bulabilir. İyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Yaptığınız bir iyilik başkalarının da iyilik yapmasına vesile olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı