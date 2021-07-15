Akademi Ligi'nde 5. haftanın en iyi 5 hareketi paylaşıldı!

Video serisinin yeni bölümü yayımlandı.

Akademi Ligi'nde haftanın en iyi 5 hareketi paylaşıldı!

LOLespor Youtube kanalı tarafından haftalık olarak paylaşılan "Haftanın En İyi 5 Hareketi" video serisinin yeni bölümü yayınlandı. Bu videoda birbirinden güzel pozisyonlar izleyicileri bekliyor. Bu hafta listeye giren 2 fastPay Wildcats oyuncusu bulunuyor.

Akademi ligi'nde heyecan bugün 6. hafta 1. gün karşılaşmaları ile devam ediyor olacak! 5. hafta karşılaşmalarının sonuçlarına göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Haftanın En İyi Hareketleri listesine girmeye hak kazanan oyuncular ve sıralamaları ise şu şekilde:

Cengizhan "Mercıless" Teker – NASR Esports Akademi

Burak "Camanagazo" Uçar – Galatasaray Espor Akademi

Erkmen "Nuq" Erdoğdu - SuperMassive Blaze Akademi

Eren "lot" Yıldız - fastPay Wildcats Akademi

Tufan "Mıdkıd" Deniz – FastPay Wildcats Akademi

Akademi Ligi'nde 5. haftanın en iyi 5 hareketi videosunu izlemek istiyorsanız, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros