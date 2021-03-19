Akademi Ligi 9. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!
League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 9. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.
Saat 17.00'daki 5 Ronin Akademi - Team Aurora Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki NASR Esports Akademi - Galaktıcos Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.
Akademi Ligi 9. Hafta 2. Gün Maç Programı
5 Ronin Akademi -17: 00- Team Aurora Akademi
Dark Passage Akademi-18: 00- 1907 Fenerbahçe Espor
Galatasaray Espor Akademi -19: 00- FastPay Wildcats Akademi
Beşiktaş Akademi -20: 00- Papara SuperMassive Akademi
NASR Esports Akademi -21: 00- Galaktıcos Akademi
Kaynak: Playerbros