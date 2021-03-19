Akademi Ligi 9. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
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Akademi Ligi 9. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

19.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:22
Akademi Ligi 9. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün karşılaşmaları!

League of Legends Türkiye Akademi Ligi'nde 9. haftanın 2. gün heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Saat 17.00'daki 5 Ronin Akademi - Team Aurora Akademi karşılaşmasıyla başlayacak olan heyecan, 21.00'daki NASR Esports Akademi - Galaktıcos Akademi karşılaşmasının tamamlanmasıyla son bulacak. Günün programı hemen aşağıda sizlerle.

Akademi Ligi 9. Hafta 2. Gün Maç Programı

5 Ronin Akademi -17: 00- Team Aurora Akademi

Dark Passage Akademi-18: 00- 1907 Fenerbahçe Espor

Galatasaray Espor Akademi -19: 00- FastPay Wildcats Akademi

Beşiktaş Akademi -20: 00- Papara SuperMassive Akademi

NASR Esports Akademi -21: 00- Galaktıcos Akademi

Kaynak: Playerbros

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