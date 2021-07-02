Akademi Ligi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün ilk karşılaşması saat 17.00'de başlıyor!

League of Legends Akademi Ligi yaz mevsimi 4. hafta 2.gün bugün saat 17.00'de oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Heyecan, dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Dün oynanan dördüncü hafta birinci gün karşılaşmalarının sonuçlarına ve özetlerine göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Derbi Mücadelesi!

Saat 21.00'de 1907 Fenerbahçe Espor Akademi ve Beşiktaş Akademi arasında oynanacak dermi mücadelesi ile dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

Beşiktaş Akademi şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip puan sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

1907 Fenerbahçe Espor Akademi ise 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile sarı-lacivertli ekip puan sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

Günün mücadeleleri tamamlandıktan sonra karşılaşmalar ve günün özeti lolespor youtube kanalından yayınlanacak.

Namağlup Lider fastPay Wildcats Akademi!

fastPay Wildcats Akademi, dün oynadığı Galatasaray Espor Akademi karşılaşmasınıda kazanarak, 7 galibiyet ile namağlup bir şekilde ligin zirvesinde yer alıyor.

Dördüncü hafta ikinci gününün karşılaşma programı ise şu şekilde oldu:

Akademi Ligi 4. Hafta 2. Gün Maç Programı

NASR Esports –17.00- Galatasaray Espor Akademi

Galakticos Akademi –18.00- Team Aurora Akademi

SuperMassive Blaze Akademi –19.00- Dark Passage Akademi

5 Ronin Akademi –20-00- fastPay Wildcats Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi –21.00- Beşiktaş Akademi

Akademi Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros