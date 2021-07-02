Akademi Ligi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akademi Ligi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi Ligi'nde günün ilk karşılaşması saat 17.00'de başlıyor!

League of Legends Akademi Ligi yaz mevsimi 4. hafta 2.gün bugün saat 17.00'de oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Heyecan, dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Dün oynanan dördüncü hafta birinci gün karşılaşmalarının sonuçlarına ve özetlerine göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Derbi Mücadelesi!

Saat 21.00'de 1907 Fenerbahçe Espor Akademi ve Beşiktaş Akademi arasında oynanacak dermi mücadelesi ile dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

Beşiktaş Akademi şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip puan sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

1907 Fenerbahçe Espor Akademi ise 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile sarı-lacivertli ekip puan sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

Günün mücadeleleri tamamlandıktan sonra karşılaşmalar ve günün özeti lolespor youtube kanalından yayınlanacak.

Namağlup Lider fastPay Wildcats Akademi!

fastPay Wildcats Akademi, dün oynadığı Galatasaray Espor Akademi karşılaşmasınıda kazanarak, 7 galibiyet ile namağlup bir şekilde ligin zirvesinde yer alıyor.

Dördüncü hafta ikinci gününün karşılaşma programı ise şu şekilde oldu:

Akademi Ligi 4. Hafta 2. Gün Maç Programı

NASR Esports –17.00- Galatasaray Espor Akademi

Galakticos Akademi –18.00- Team Aurora Akademi

SuperMassive Blaze Akademi –19.00- Dark Passage Akademi

5 Ronin Akademi –20-00- fastPay Wildcats Akademi

1907 Fenerbahçe Espor Akademi –21.00- Beşiktaş Akademi

Akademi Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akademi Ligi 4. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:11:16. #1.14#

title