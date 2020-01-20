20.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:56

Ak pelikan balıkla beslenerek hayata döndü

İzmit'te, sulak alanda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Ormanya'da tedaviye alınarak balıkla beslendi. Her gün 1 kilo balıkla beslenerek 1 ay içerisinde 4,9 kilodan 6 kiloya ulaşan ak pelikan sağlığına kavuşmasının ardından yeniden sulak alana bırakıldı.

İzmit Sulak Alanı'nda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Kanadında yaralar oluşan ve yorgun düşmüş halde bulunan ak pelikanın ilk tedavisi yapılarak, vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu. 1 ay önce 4,9 kilogram ile merkeze gelen ak pelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balık ile beslenerek 6 kilogram ağırlığa ulaştı. Ak pelikan sardalya ve istavrit ile beslendi.

TERAPİ YAPILDI

Sağlığının iyiye gitmesiyle birlikte pelikanı doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya'da bulunan göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı. Veteriner hekimler ve bakıcısı gözetiminde gerçekleştirilen terapi sonucunda, doğal yaşam ortamına dönebilir kararı verildi. Pelikan, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda Ormanya veteriner hekimleri ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri gözetiminde sulak alanına salındı. Ak pelikanın 1 hafta boyunca sulak alandaki hareketliliği ve doğal yaşam ortamına alışma süreci gözlemlenecek.

Kaynak: DHA

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