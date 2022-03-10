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AK Partililer 'den mahalle muhtarlarına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partililer 'den mahalle muhtarlarına ziyaret

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile teşkilat mensupları Kilis'teki mahalle muhtarlarına ziyarette bulundular.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Ak Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile teşkilat mensupları Kilis'teki mahalle muhtarlarına ziyarette bulundular.

İl Başkanı Karataş, AK Parti Teşkilat Koordinatörü Abdullah Döğücü, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara ve teşkilat mensupları ile birlikte Bilal Habeş Mahalle Başkanı Hüseyin Cirnooğlu, Helvacıoğlu Mahalle Başkanı Yaşar Kurt, Şörahbil Mahalle Başkanı Enver Kuş, Fatih Sultan Mehmet Mahalle Başkanı Ali Yıldızoğlu, Okçular Mahalle Başkanı Mehmet Uygur, Namık Ünler Mahalle Başkanı Mehmet Yılmaz, Kanuni Sultan Süleyman Mahalle Başkanı Şıh Mehmet Aslan, Saraç Mehmet Çavuş Mahalle Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret ettiler. - KİLİS

AK Partililer 'den mahalle muhtarlarına ziyaret

AK Partililer 'den mahalle muhtarlarına ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Karataş, AK Parti, Karataş, Kilis, Politika, Haberler

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